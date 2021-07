Belén Rodriguez non dovrebbe partorire prima della settimana prossima, gli indizi sui social



Belén Rodriguez non dovrebbe partorire Luna Marie prima della settimana prossima, a meno che non vorrà farlo da sola in ospedale. L’intera famiglia infatti è partita per un weekend in barca alle Eolie: Cecilia e il fratello Jeremias, accompagnati dai fidanzati Ignazio Moser e Deborah Togni, in compagnia di Andrea Damante con la fidanzata Elisa Visari, hanno fatto scalo a Catania per granita e brioche per poi scatenarsi sull’imbarcazione che li ha portati dritti dritti a Panarea.

