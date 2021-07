Belén Rodriguez non partorirà a Milano, ecco dove ha deciso di far nascere Luna Marì



Stando alle ultime indiscrezioni, rivelate da Il Corriere del Veneto, la showgirl argentina avrebbe scelto una clinica della città di Padova per far nascere la sua bambina. L’idea sarebbe quella di trascorrere le prime settimane da genitori con Antonino insieme a Luna Marì sull’isola di Albarella, in provincia di Rovigo e affacciata sull’Adriatico, nella splendida villa con piscina immersa nel verde della quale Belén si sarebbe innamorata alla follia.

Continua a leggere



Stando alle ultime indiscrezioni, rivelate da Il Corriere del Veneto, la showgirl argentina avrebbe scelto una clinica della città di Padova per far nascere la sua bambina. L’idea sarebbe quella di trascorrere le prime settimane da genitori con Antonino insieme a Luna Marì sull’isola di Albarella, in provincia di Rovigo e affacciata sull’Adriatico, nella splendida villa con piscina immersa nel verde della quale Belén si sarebbe innamorata alla follia.

Continua a leggere

Continua a leggere