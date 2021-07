Belluno, bimba di 10 anni travolta dall’auto di un’amica di famiglia: Petra non ce l’ha fatta



Petra Lucca, una bambina di 10 anni di Cesiomaggiore (Belluno), è morta in ospedale a Padova in seguito a un drammatico incidente. La bimba era insieme al suo cane quando è stata investita sabato scorso vicino casa da una donna di 67 anni che poi è stata portata in ospedale per un malore. Il ricordo: “Ti ricorderemo così grintosa solare e piena di voglia di vivere e di farti valere”.

