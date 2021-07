Belluno, i funerali di Petra Lucca: in chiesa anche la donna che ha investito la bimba di 10 anni



L’addio a Petra Lucca, la bambina di 10 anni investita sabato scorsa dall’amica di famiglia che per lei era come una nonna, si è tenuto ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Soranzen (Belluno). Molte le persone presenti per salutarla, a cominciare dai compagni di classe e di bicicletta. La piccola La bambina lascia i genitori, il fratello Sebastiano e le sorelle Teresa ed Alessandra.

