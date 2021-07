Benedetta Quagli fidanzata di Federico Chiesa dopo la vittoria dell’Italia: “Bravo amore mio”



Momenti di tensione per Bendetta Quagli, fidanzata di Federico Chiesa che durante la finale degli Europei che ha visto trionfare gli Azzurri contro l’Inghilterra ha temuto per l’infortunio dell’attaccante che ha dovuto ritirarsi dal campo. Il contributo di Chiesa è stato fondamentale e il giovane ha dimostrato di essere non solo un talento del calcio, ma un bell’esempio di classe, eleganza e amore per la sua famiglia. È ai genitori infatti che Federico dedica la vittoria. La sua emozione è tutta nella telefonata a casa al termine della partita, prima di baciare la medaglia: “Ti amo mamma”, si legge dal labiale intercettato dalle telecamere.

