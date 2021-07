“Benno Neumair era seminfermo quando uccise il padre”, depositata perizia psichiatrica



Benno Neumair sarebbe da considerarsi seminfermo di mente, ma solo in relazione all’omicidio a Bolzano del padre Peter, e non per la successiva uccisione della madre Laura. Sono queste le prime indiscrezioni emerse dalla perizia psichiatrica che sarà discussa durante l’udienza fissata per il prossimo 20 luglio.

