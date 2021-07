Biella, tragedia sulla cima del Monte Mars: morto escursionista dopo caduta nel vuoto



Un escursionista è caduto nel pomeriggio venerdì durante un trekking sul Monte Mars in valle di Oropa. La vittima, Luciano Si trovava con altri escursionisti in gruppo quando è caduto per cause ancora da accertare. I soccorsi intervenuti immediatamente con l’elicottero hanno avuto difficoltà nell’atterraggio a causa della nebbia.

