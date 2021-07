Bimba morsa da una vipera, un video per ringraziare la polizia: “Il tuo sorriso il regalo più bello”



Morsa da una vipera mentre giocava, una bambina di Polistena, in provincia di Reggio Calabria, è stata salvata dalla staffetta degli agenti in collaborazione la Polizia Stradale. Le forze dell’ordine hanno trasportato il farmaco salvavita da Matera a Reggio Calabria permettendo la somministrazione del siero in poco tempo.

