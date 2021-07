Bimbi morti a Verona, oggi i funerali di Tommaso e Michele: “Non è un addio, vegliate su di noi”



Si sono volti oggi a Montorio i funerali di Michele e Tommaso, i bimbi di 8 e 7 anni morti in Lessinia sabato scorso per il crollo della copertura di una ghiacciaia in pietra. A celebrare le esequie è stato il vescovo di Verona monsignor Giuseppe Zenti. Il dolore dei genitori: “Sempre uniti, sempre vicini. Ci mancherà tutta la vostra gioia ed energia. Adesso correte tra gli angeli del cielo ma vegliate sempre su i vostri fratelli e sorelle e su di noi”.

Continua a leggere



Si sono volti oggi a Montorio i funerali di Michele e Tommaso, i bimbi di 8 e 7 anni morti in Lessinia sabato scorso per il crollo della copertura di una ghiacciaia in pietra. A celebrare le esequie è stato il vescovo di Verona monsignor Giuseppe Zenti. Il dolore dei genitori: “Sempre uniti, sempre vicini. Ci mancherà tutta la vostra gioia ed energia. Adesso correte tra gli angeli del cielo ma vegliate sempre su i vostri fratelli e sorelle e su di noi”.

Continua a leggere

Continua a leggere