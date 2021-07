Bimbi ricoverati per Covid a Palermo, condizioni stabili ma gravi: neonato in rianimazione



Restano gravi ma stabili le condizioni dei due bambini, uno di due mesi e un altro di 9 anni, intubati per Covid all’ospedale Di Cristina di Palermo. Entrambi affetti da patologie pregresse, il neonato in particolare è stato trasferito in rianimazione all’ospedale Cervello, mentre si attendono i risultati delle analisi per verificare se si tratti di variante Delta. Il contagio sarebbe avvenuto in ambito familiare.

