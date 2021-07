Bollettino Coronavirus Italia, oggi 1.394 casi su 174.852 tamponi e 13 morti per Covid: i dati di giovedì 8 luglio



Sono 1.394 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 1.010 contagi di ieri. È quanto emerge dal bollettino di oggi, 8 luglio, del Ministero della Salute. Il tasso di positività è salito allo 0,8% (+0,2%). In calo il numero de decessi: 13 morti nelle ultime 24 ore. Stabili i ricoveri in terapia intensiva.

