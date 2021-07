Bollettino Coronavirus Italia, oggi 2.153 casi su 201.599 tamponi e 23 morti: i dati di mercoledì 14 luglio



Salgono i casi Covid in Italia: nelle ultime 24 ore ne sono stati 2.153 secondo il bollettino del Ministero della Salute di oggi, mercoledì 14 luglio. In tamponi effettuati sono stati 201.599. Aumentano i casi attivi (+1.051) e i morti (+ 27). Boom di contagi in Lombardia con oltre 400 nuove infezioni.

