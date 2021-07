Bollettino Coronavirus Italia, oggi 3.117 nuovi casi su 88.247 tamponi e 22 morti: i dati di lunedì 26 luglio



Sono 3.117 in casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I morti in un giorno sono 22. È quanto è emerso dal bollettino di oggi, lunedì 26 luglio, diffuso dal ministero della Salute. I test effettuati sono stati 88.247. In Italia ci sono attualmente 68.236 positivi al Covid-19.

