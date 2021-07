Bollettino Coronavirus Italia, oggi 5.140 casi su 258.929 tamponi e 5 morti: i dati di sabato 24 luglio



Sono 5.140 in casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in leggero calo rispetto a ieri. È quanto è emerso dal bollettino di oggi, sabato 24 luglio. I test effettuati sono stati 258.929. I morti sono stati 5. Il Lazio la regione con il maggior incremento di contagi giornaliero.

