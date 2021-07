Bolzano, uccide l’amico a coltellate dopo una lite: si sospetta esoterismo



Una banale lite si è trasformata in tragedia a Brunico, in provincia di Bolzano, dove la scorsa notte un cittadino polacco ha ucciso a coltellate un uomo in un appartamento del centro storico della città. A casa del killer sono stati trovati teschi e scheletri: si sospetta esoterismo.

