Burger e cotolette Despar e Pam richiamate dal Ministero della Salute, pericolo ossido etilene



I burger e le cotolette richiamati sono stati prodotti per Despar Italia Carl e Pam Panorama Spa da Kioene nello stabilimento di via Caltana 43 a Villanova di Camposampiero, in provincia di Padova. L’allerta alimentare è legata alla “presenza di ossido di etilene in materia prima utilizzata riscontrata a seguito di analisi di autocontrollo”.

