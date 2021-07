Burro Granarolo richiamato dal Ministero per allergeni non dichiarati: il lotto ritirato



Nuova allerta alimentare che riguarda il burro. Il Ministero della Salute ha ritirato un lotto venduto da più marche per presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Se siete celiaci o intolleranti al glutine fate attenzione al lotto numero 250821 prodotto dall’azienda Gra-Com Srl, nello stabilimento di via Emilia Est 90/A a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena.

