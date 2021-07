Cagliari, muore lanciandosi dal palazzo e colpisce mamma che passava col bimbo nel passeggino



Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi medici, per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare. Soccorsa e medicata invece la donna travolta, una 35enne che fortunatamente è rimasta ferita in maniera non grave, illeso il piccolo che era con lei e che non è stato coinvolto direttamente nell’impatto.

