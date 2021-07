Cagliari, rider aggredito a calci e pugni durante la festa per la vittoria dell’Italia



Tanto spavento ma anche profonda gratitudine per quei ragazzi che lo hanno aiutato a rialzarsi e gli hanno permesso di andar via. Alessandro, il rider 51enne aggredito a Cagliare, in piazza Yenne durante i festeggiamenti post Italia-Spagna, racconta di quei concitati momenti quando preso a calci e pugni è stato fatto cadere dal suo scooter. Intanto il sindaco lo ha invitato in Comune.

