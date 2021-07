Cagliari, trentenne ucciso a coltellate dopo una lite con il coinquilino



Un ragazzo di trent’anni è stato ucciso a coltellate questa mattina in una casa del quartiere Is Mirrionis di Cagliari dopo una lite con un coinquilino di 64 anni. L’uomo dopo il delitto è uscito in strada ed ha cominciato a girovagare senza meta fino a quando non è stato fermato dalla polizia.

