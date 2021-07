Caltagirone, auto contro moto durante la festa per la finale di Euro 2020: Giuseppe muore a 22 anni



Incidente mortale in Sicilia nel corso dei festeggiamenti per la vittoria dell’Italia a Euro 2020: a Caltagirone un ragazzo di 22 anni Giuseppe Di Martino, è morto e altre quattro persone sono rimaste ferite in seguito allo scontro che ha coinvolto un’auto di una società di vigilanza, due scooter e una moto. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Continua a leggere



Incidente mortale in Sicilia nel corso dei festeggiamenti per la vittoria dell’Italia a Euro 2020: a Caltagirone un ragazzo di 22 anni Giuseppe Di Martino, è morto e altre quattro persone sono rimaste ferite in seguito allo scontro che ha coinvolto un’auto di una società di vigilanza, due scooter e una moto. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Continua a leggere

Continua a leggere