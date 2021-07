Can Yaman e Diletta Leotta sempre più vicini alle nozze, parla il padre dell’attore



Tra Can Yaman e Diletta Leotta è tornato definitivamente il sereno. I due si godono la loro storia d’amore che, a quanto pare, potrebbe volgere verso le nozze, come dichiara il padre dell’attore turco in un’intervista ad un tabloid. Dopo la prima disdetta, non è escluso, quindi che il matrimonio possa davvero celebrarsi da qui al prossimo anno.

