Carla Bellucci partorirà in diretta streaming per 12mila euro: “Ho bisogno di fare soldi”



Carla Bellucci è la modella britannica di 39 anni che ha deciso di trasmettere il parto in diretta su Only Fans. L’idea sarebbe nata dalla richiesta spontanea di un fan che le avrebbe proposto 10 mila sterline per accettare di trasmettere in diretta sulla piattaforma la nascita di suo figlio. Pensando al profitto che avrebbe potuto trarne, ha ben pensato di estendere l’invito alle migliaia di seguaci che ha sul sito: “Sono una donna d’affari, sono io il mio business”.

