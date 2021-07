Carolina Marconi affronta la malattia senza perdere il sorriso: “Ho tagliato i capelli e sto bene”



Un nuovo step di Carolina Marconi nella sua lotta contro il tumore al seno: “Ho finalmente deciso di tagliare i capelli e non pensavo di stare così bene”. Poi rivela: “Non pensate che un piantino ogni tanto non me lo faccio, ma bisogna restare sempre positivi”. Prosegue la lezione di positività della ex gieffina.

