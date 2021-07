Carolina Marconi si è rasata i capelli a zero: “È stata una liberazione”



L’ex gieffina ha deciso di passare completamente alla rasata: macchinetta alla mano si è ripresa con il suo smartphone durante il cambio di look e ha pubblicato il video su Instagram. Carolina, che non ha mai perso la gioia di vivere nonostante il cancro al seno, ha dato ai suoi fan un grande esempio di positività: “Ecco a vuoi la vostra pelatina. Ho rasato i capelli da sola non ne potevo più”.

