Caso Ciro Grillo: udienza rinviata al 5 novembre, spunta nuovo filone per revenge porn



La giudice per le indagini preliminari del tribunale di Tempio Pausania, Caterina Interlandi, ha disposto il rinvio al prossimo 5 novembre dell’udienza nel procedimento a carico di Ciro Grillo e di suoi tre amici, accusati di violenza sessuale di gruppo. I quattro ragazzi non erano presenti in aula al palazzo di giustizia. Per loro intanto i è aperto un nuovo filone di indagine che configura il reato di revenge porn.

