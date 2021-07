“Cercherò Saman fino al mio ultimo respiro”, il commosso messaggio del fidanzato della 18enne scomparsa



Il commosso messaggio lanciato da Saqib, il fidanzato di Saman Abbas, la ragazza di 18 anni scomparsa nel nulla da Novellara lo scorso 30 aprile e, secondo gli inquirenti, uccisa dai suoi stessi parenti proprio perché innamorata del giovane. “Adesso che sono uscito allo scoperto, non mi frega più niente della mia vita, andrò avanti per Saman” ha promesso il giovane in diretta alla trasmissione “Chi l’ha visto?”

