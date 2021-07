Chi è Chiara Bontempi, fidanzata e futura moglie di Gianmarco Tamberi dopo le Olimpiadi di Tokyo



Tra gli atleti italiani impegnati alle Olimpiadi di Tokyo 2021 c’è Gianmarco Tamberi, nell’ambiente conosciuto come Gimbo. Il campione di salto in alto è fidanzato da più di 11 anni con Chiara Bontempi, una ragazza marchigiana che è stata al suo fianco durante tutto il suo percorso sportivo. La 26enne, laureatasi a Verona, qualche giorno prima della partenza per il Giappone ha ricevuto una proposta di matrimonio a dir poco romantica, alla quale non ha potuto che rispondere con un “sì”.

Continua a leggere



Tra gli atleti italiani impegnati alle Olimpiadi di Tokyo 2021 c’è Gianmarco Tamberi, nell’ambiente conosciuto come Gimbo. Il campione di salto in alto è fidanzato da più di 11 anni con Chiara Bontempi, una ragazza marchigiana che è stata al suo fianco durante tutto il suo percorso sportivo. La 26enne, laureatasi a Verona, qualche giorno prima della partenza per il Giappone ha ricevuto una proposta di matrimonio a dir poco romantica, alla quale non ha potuto che rispondere con un “sì”.

Continua a leggere

Continua a leggere