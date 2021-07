Chi è Ikram Nazih, la studentessa italo-marocchina in carcere per un post sul Corano



Lo scorso 28 giugno è stata condannata a tre anni di carcere in Marocco con l’accusa di oltraggio all’Islam per una vignetta condivisa su Facebook nel 2019. Ora la storia di Ikram Nazih, studentessa italo-marocchina, è stata portata in Parlamento dal deputato leghista Massimiliano Capitanio. Mentre Armando Bucco, ambasciatore italiano in Marocco, spiega: “Stiamo seguendo il caso che è particolarmente delicato”.

