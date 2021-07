Chi è Katia Serra, la prima telecronista nella storia a commentare una finale dell’Italia



Katia Serra, 48 anni, è la prima telecronista Rai a commentare una finale di calcio dell’Italia. Bolognese, dopo una carriera in campo che l’ha portata a girare l’Italia, oggi è tornata a vivere nel capoluogo emiliano. Sarà lei insieme a Stefano Bizzotto a raccontare la finale degli Europei degli Azzurri contro la Spagna: “Per me è la partita della vita. C’è ancora chi non accetta che una donna possa parlare di calcio”.

