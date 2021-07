Chiara Ferragni liquida i soci del suo gruppo, anche la sorella Valentina: le ha dato 50 euro



Chiara Ferragni ha liquidato i soci di tutte le sue società, anche sua sorella Valentina che deteneva lo 0.5% della Sisterhood, per un valore nominale pari a 50 euro. Divorzio anche da Pasquale Morgese, suo socio storico, che però ha preteso una rivalutazione delle quote: un milione di euro per lui.

