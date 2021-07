Chiara Ferragni: “Sono una donna di potere e a me piace vedere donne forti”



Chiara Ferragni scende in campo a favore dell’imprenditoria femminile. L’imprenditrice digitale più famosa d’Italia è il volto di una nuova iniziativa che incentiva le aziende con a capo una donna o che ne abbiano molte in team, per le quali è prevista una sovvenzione in grado di aiutare il rilancio dell’azienda: “Sono una donna di potere, è il momento della responsabilità sociale, di essere un po’ meno super partes e di battersi per le cause in cui si crede” ha dichiarato al Corriere della Sera.

