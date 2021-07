Chiara Gualzetti avrebbe compiuto oggi 16 anni, i genitori: “La sua casa alle donne maltrattate”



Si chiama “L’arco di Chiara” l’associazione fondata in memoria di Chiara Gualzetti, la ragazzina di Monteveglio uccisa il 27 giugno scorso da un coetaneo. Oggi, nel giorno in cui Chiara avrebbe compiuto 16 anni, i genitori hanno annunciato che la loro casa diventerà un luogo per donne vittime di violenza.

