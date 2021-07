Chiara Gualzetti, i vocali dell’omicida dopo il delitto: “Quella depressa, l’ho fatto e ho le foto”



Come scrive il giudice, sono messaggi vocali “dal tenore inequivoco” quelli inviati dal 16enne assassino immediatamente dopo aver ucciso Chiara Gualzetti. Messaggi vocali inviati a un’amica come se raccontasse un fatto qualunque e che per il Gip evidenzia “mancanza di scrupoli, di freni inibitori, di motivazioni e segnali di resipiscenza”,

