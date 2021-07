Chiara Gualzetti, oggi i funerali a Monteveglio: “Stella luminosa, non smetterà di dare amore”



Folla nella chiesa di Santa Maria di Monteveglio (Bologna) per il funerale di Chiara Gualzetti, la 15enne uccisa a coltellate domenica scorsa da un suo amico 16enne. Il feretro è stato accolto in silenzio da una compagnia di arcieri con archi e abiti medievali: “Chiara è morta piena di amore, fidandosi, perché dava amore e affetto a tutti e lo ha fatto fino alla fine. Non smetterà di farlo”.

