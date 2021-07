Chiara Nasti prende una pausa dai social: “Ho bisogno di ritrovarmi”



Chiara Nasti ha deciso di prendersi una pausa dai social. Lo ha annunciato lei stessa con un post pubblicato su Instagram in cui spiega le motivazioni della sua scelta: “In questi anni non ho mai pensato al 100% a me, ho messo davanti gli altri, perdendo me stessa, ho bisogno di ritrovarmi, scrive l’influencer napoletana congedandosi dai suoi fan.

