Cinque anni fa la strage dei treni in Puglia, rabbia dei parenti: per le 23 vittime nessun colpevole



La rabbia dei parenti delle 23 vittime della tragedia dei treni in Puglia a cinque anni da quel tragico giorno del 12 luglio 2016: “La giustizia non ha ancora condannato nessuno. 23 morti ma zero colpevoli”. “Ancora oggi chiediamo giustizia per quello che è accaduto. Quelle lamiere roventi bruciano ancora nel ricordo di tutti noi” ha dichiarato il sindaco di Bari.

Continua a leggere



La rabbia dei parenti delle 23 vittime della tragedia dei treni in Puglia a cinque anni da quel tragico giorno del 12 luglio 2016: “La giustizia non ha ancora condannato nessuno. 23 morti ma zero colpevoli”. “Ancora oggi chiediamo giustizia per quello che è accaduto. Quelle lamiere roventi bruciano ancora nel ricordo di tutti noi” ha dichiarato il sindaco di Bari.

Continua a leggere

Continua a leggere