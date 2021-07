Coop richiama crostata di ciliegie per possibile rischio chimico



Il ritiro riguarda un lotto di Crostata con Confettura di Ciliegia commercializzata a marchio Lago in alcuni punti vendita Coop. Si tratta di un richiamo disposto a scopo precauzionale dallo stesso produttore per la sospetta presenza di ossido di etilene in alcuni ingredienti usati per preparare la crostata.

