Coronavirus in Sicilia, aumentano ricoveri e morti: anche due neonati in terapia intensiva



Anche se la curva dei contagi sembra crescere più lentamente rispetto alla scorsa settimana, in Sicilia è ancora boom di casi: ieri ne sono stati 627. In crescita anche i ricoveri ordinari e i decessi. Tra le ospedalizzazioni, si segnalano quelle di due neonati in terapia intensiva, probabilmente a causa della variante Delta. In tutta l’isola sarebbero 200 gli under 12 positivi.

