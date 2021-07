Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid in Italia, a causa della variante Delta torna a salire la curva dei contagi, nel mondo oltre 4 milioni di morti



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, giovedì 8 luglio. Nell’ultimo bollettino 1.010 casi e 14 decessi per Covid. Torna in salita in Italia la curva dei contagi a causa della variante Delta, con l’indice Rt in aumento in otto regioni. Cinque le province sotto osservazione: Napoli, Lodi, Verona, Caltanissetta e Ascoli Piceno. Il sottosegretario alla Salute Costa: “Terza dose potrebbe arrivare a fine anno”. Prosegue la campagna vaccinale, Speranza: “Superati i 55 milioni di vaccini somministrati”. Scuola, il generale Figliuolo a caccia degli insegnanti non ancora vaccinati: “Mancano 215mila operatori scolastici”. Il Regno Unito riapre tutto nonostante la variante Delta: dal 19 luglio addio mascherine e distanziamento. Allerta Oms in Europa: in una settimana aumento del 10% dei casi dovuto soprattutto a viaggi e spostamenti, in Africa “portata terza ondata senza precedenti”. Australia, prolungato il lockdown di una settimana a Sidney. Superati i 4 milioni di morti nel mondo a causa del Covid.

