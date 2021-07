Coronavirus, le notizie sul Covid di oggi: indice Rt in salita in otto regioni italiane. Variante Delta, focolai in Italia e casi in aumento in Europa



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, mercoledì 7 luglio. Nell’ultimo bollettino 907 casi e 24 morti per Covid. La curva dei contagi torna a salire in Italia (e in altri 9 Paesi europei) causa variante Delta con l’indice Rt in ripresa in 8 regioni: sorvegliate speciali le province di Napoli, Lodi, Verona, Caltanissetta, e Ascoli Piceno. I medici: “Vaccinare gli adolescenti prima dell’inizio delle scuole”. Brusaferro: “Discesa dei contagi si è fermata, ma serve ancora prudenza”. Continua la campagna vaccinale: 33.167.624 finora le prime dosi somministrate, 20.474.601 gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 34,55 % della popolazione over 12. Addio mascherine e distanziamento in Regno Unito, Johnson riapre nonostante la variante Delta: “Entro 19 luglio 50mila contagi al giorno ma dobbiamo riaprire”. Allerta Oms in Europa: in una settimana aumento del 10% dei casi dovuto soprattutto a viaggi e spostamenti, in Africa “portata terza ondata senza precedenti”. L’allarme di Nature: vaccini ai Paesi poveri solo nel 2023. In Spagna preoccupa l’aumento di contagi fra i giovani.

