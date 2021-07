Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: variante Delta al 22,7% in Italia, ancora 2,5 milioni di over 60 senza prima dose del vaccino



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, sabato 3 luglio. Monitoraggio Iss-Ministero della Salute: indice Rt giù a 0.63, incidenza a 9 casi ogni 100mila abitanti, ma sono in aumento i casi di variante Delta (al 22,7% in Italia) e Kappa. Nel bollettino di ieri 794 casi e 28 morti per Covid. Figliuolo: “Pensiamo già a richiamo, entro il 30 settembre vaccinato l’80% degli italiani”. Euro 2020, annullati i biglietti dei tifosi inglesi per la partita di stasera a Roma Inghilterra-Ucraina e controlli serrati. Prosegue la campagna di vaccinazione: 52.112.997 finora le dosi somministrate, 19.080.865 italiani hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 35,33 % della popolazione over 12. Ma sono ancora 2,5 milioni gli over 60 senza prima dose. Nel mondo 182.593.659 contagi e 3.954.820 morti. Allerta Oms in Europa: in una settimana aumento del 10% dei casi dovuto soprattutto a viaggi e spostamenti, in Africa “portata terza ondata senza precedenti”. Olimpiadi Tokyo, premier Giappone pensa a Giochi a porte chiuse. Allarme variante Delta nel Regno Unito e in California.

Continua a leggere



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, sabato 3 luglio. Monitoraggio Iss-Ministero della Salute: indice Rt giù a 0.63, incidenza a 9 casi ogni 100mila abitanti, ma sono in aumento i casi di variante Delta (al 22,7% in Italia) e Kappa. Nel bollettino di ieri 794 casi e 28 morti per Covid. Figliuolo: “Pensiamo già a richiamo, entro il 30 settembre vaccinato l’80% degli italiani”. Euro 2020, annullati i biglietti dei tifosi inglesi per la partita di stasera a Roma Inghilterra-Ucraina e controlli serrati. Prosegue la campagna di vaccinazione: 52.112.997 finora le dosi somministrate, 19.080.865 italiani hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 35,33 % della popolazione over 12. Ma sono ancora 2,5 milioni gli over 60 senza prima dose. Nel mondo 182.593.659 contagi e 3.954.820 morti. Allerta Oms in Europa: in una settimana aumento del 10% dei casi dovuto soprattutto a viaggi e spostamenti, in Africa “portata terza ondata senza precedenti”. Olimpiadi Tokyo, premier Giappone pensa a Giochi a porte chiuse. Allarme variante Delta nel Regno Unito e in California.

Continua a leggere

Continua a leggere