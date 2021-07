Coronavirus ultime notizie 1 luglio



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, giovedì 1 luglio. Nel bollettino di ieri registrati 776 nuovi contagi e 24 morti covid. Da oggi in vigore in tutta Europa il Green Pass per gli spostamenti, l’Ue: “lo raccomandiamo a tutti gli Stati membri anche per andare ai concerti, ai festival, a teatro o al ristorante”. Paura per la variante delta, slitta la riaperture delle discoteche. Intanto la campagna vaccinale continua, sono 51.5 milioni le vaccinazioni effettuate in Italia e 18.7 milioni le persone he hanno completato il ciclo vaccinale. Nel mondo oltre 182 milioni di casi e 3,9 milioni di morti covid. Impennata di contagi e casi Delta nel Regno Unito mentre rallenta il contagio in India dove i decessi sono al minimo da quasi 3 mesi.

