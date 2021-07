Coronavirus, ultime notizie 9 luglio 2021



Le notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di venerdì 9 luglio. Nel bollettino di ieri 1.394 nuovi contagi e 13 morti covid. Tornano ad aumentare in Italia i contagi a causa della variante Delta, attesa per il monitoraggio settimanale dell’ISS. Andreoni (Tor Vergata): “Tutti ammassati per festeggiare l’Italia, così il virus vince”. Gimbe: “Oltre 5 milioni e mezzo di over 60 senza vaccino rischiano malattia grave”. Continua la campagna vaccinale, superati i 56 milioni di vaccini somministrati. Nel mondo oltre 4 milioni di morti. Tokyo dichiara stato d’emergenza: Olimpiadi senza spettatori causa covid. Il Regno Unito riapre tutto nonostante la variante Delta: dal 19 luglio addio mascherine e distanziamento. Il governo francese: “Evitate le vacanze in Spagna e Portogallo”. Allerta Oms in Europa: in una settimana aumento del 10% dei casi dovuto soprattutto a viaggi e spostamenti, in Africa “portata terza ondata senza precedenti”. Australia, prolungato il lockdown di una settimana a Sidney.

Continua a leggere



Le notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di venerdì 9 luglio. Nel bollettino di ieri 1.394 nuovi contagi e 13 morti covid. Tornano ad aumentare in Italia i contagi a causa della variante Delta, attesa per il monitoraggio settimanale dell’ISS. Andreoni (Tor Vergata): “Tutti ammassati per festeggiare l’Italia, così il virus vince”. Gimbe: “Oltre 5 milioni e mezzo di over 60 senza vaccino rischiano malattia grave”. Continua la campagna vaccinale, superati i 56 milioni di vaccini somministrati. Nel mondo oltre 4 milioni di morti. Tokyo dichiara stato d’emergenza: Olimpiadi senza spettatori causa covid. Il Regno Unito riapre tutto nonostante la variante Delta: dal 19 luglio addio mascherine e distanziamento. Il governo francese: “Evitate le vacanze in Spagna e Portogallo”. Allerta Oms in Europa: in una settimana aumento del 10% dei casi dovuto soprattutto a viaggi e spostamenti, in Africa “portata terza ondata senza precedenti”. Australia, prolungato il lockdown di una settimana a Sidney.

Continua a leggere

Continua a leggere