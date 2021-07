Cosa è emerso dall’interrogatorio del cugino di Saman Abbas: Ikram Ijaz sotto torchio per 9 ore



“Non so dove sia il corpo. Io non c’entro niente”: è quanto sostiene il cugino di Saman Abbas, che ieri è stato interrogato nel carcere di Reggio Emilia. L’uomo non ha indicato il luogo dove è stata sepolta la 18enne di origini pakistane scomparsa da Novellara. Per i legali ha chiarito la sua posizione, ma la sua verità non convince chi indaga.

