Covid, il neonato ricoverato in terapia intensiva a Palermo è positivo alla variante inglese



Il piccolo di appena due mesi ricoverato a Palermo per Covid è positivo alla variante inglese. Le sue condizioni sono stabili ma resta intubato. Positiva anche la mamma, che però ha una sintomatologia lieve. Intanto resta in rianimazione anche la bimba di nove anni, sempre in Sicilia. “I genitori sono no vax”, rivela il governatore dell’Isola Nello Musumeci.

Continua a leggere



Il piccolo di appena due mesi ricoverato a Palermo per Covid è positivo alla variante inglese. Le sue condizioni sono stabili ma resta intubato. Positiva anche la mamma, che però ha una sintomatologia lieve. Intanto resta in rianimazione anche la bimba di nove anni, sempre in Sicilia. “I genitori sono no vax”, rivela il governatore dell’Isola Nello Musumeci.

Continua a leggere

Continua a leggere