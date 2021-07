Covid, Sileri: “Grazie ai vaccini ne usciremo. Non vedo all’orizzonte nuovi lockdown e zone rosse”



Il sottosegretrio Sileri: “I vaccini funzionano contro la variante Delta e chi dice di no mente, basta vedere cosa sta accadendo nel Regno Unito dove aumentano i contagi, ma non i ricoveri in terapia intensiva e i morti. Penso che non avremo altre ondate importanti e non vedo all’orizzonte né lockdown né zone rosse”.

Continua a leggere



Il sottosegretrio Sileri: “I vaccini funzionano contro la variante Delta e chi dice di no mente, basta vedere cosa sta accadendo nel Regno Unito dove aumentano i contagi, ma non i ricoveri in terapia intensiva e i morti. Penso che non avremo altre ondate importanti e non vedo all’orizzonte né lockdown né zone rosse”.

Continua a leggere

Continua a leggere