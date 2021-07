Crescere un figlio in comunità: “Ma neanche i bambini ti guariscono dalla droga”



A Bologna si trova una delle poche comunità in Italia per donne, con o senza figli, con problemi di dipendenza: è La Rupe, attiva dal 1993. Inizialmente è stata pensata per progetti di coppia, mentre oggi accoglie anche donne sole, che vengono aiutate nel reinserimento sociale, nella cura della dipendenza e nella crescita genitoriale.

