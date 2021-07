Cristiano Ronaldo cura la delusione di Euro 2020 con la famiglia, vacanze in barca per lui



Il cinque volte Pallone d’oro ha pubblicato su Instagram alcune immagini dalle sue vacanze, che sta trascorrendo in compagnia della sua famiglia, con la moglie Georgina e i quattro figli a bordo dello yacht di proprietà del campione del Portogallo e della Juventus. Anche se non è ancora certa la sua permanenza nel club italiano anche per la prossima stagione.

