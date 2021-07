Da lunedì vaccini senza ago a Messina, prima città in Europa: “Ecco come funziona”



Il metodo usato per l’insulina – una siringa senza ago che sfrutta la velocità per inoculare i farmaci – è stato adattato anche alla somministrazione dei vaccini. Il risvolto per quello anti-Covid è la possibilità di vaccinare anche chi soffre di belonefobia, paura incontrollabile di aghi e spilli. Da lunedì sarà possibile selezionare questo metodo dalla piattaforma messa a punto dall’Asp di Messina.

Continua a leggere



Il metodo usato per l’insulina – una siringa senza ago che sfrutta la velocità per inoculare i farmaci – è stato adattato anche alla somministrazione dei vaccini. Il risvolto per quello anti-Covid è la possibilità di vaccinare anche chi soffre di belonefobia, paura incontrollabile di aghi e spilli. Da lunedì sarà possibile selezionare questo metodo dalla piattaforma messa a punto dall’Asp di Messina.

Continua a leggere

Continua a leggere